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    Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?

    Şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor'un Altay ile karşılaşacağı maçın hangi statta oynanacağı merak edildi. Peki, Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 12:36
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    Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?

    Süper Lig'de yoğun geçen sezon sona ermeye hazırlanırken, Trabzonspor geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile karşılaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

    Sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiası, bütün gece kutlama yaptı.

    BU kutlama sırasında sahaya giren taraftarlar, stat zeminine zarar verince Altay maçının nerede oynanacağı gündeme geldi.

    Bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapan Trabzonspor'un aldığı cevap yine merak konusu oldu.

    Özellikle Trabzonspor taraftarları, "Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak? İşte yanıtı...

    Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?

    Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının 15 Mayıs Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu.

    Ayrıca bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek.

    Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak? #1

    Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programı şu şekilde:

    14 Mayıs Cumartesi:

    19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

    15 Mayıs Pazar:

    16.00 Göztepe - Beşiktaş

    16.00 Trabzonspor - Altay

    19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

    19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

    19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir

    19.00 Konyaspor - Hatayspor 19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

    16 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor

    20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

    Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak? #2


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