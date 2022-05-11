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- Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?
Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 12:36
Süper Lig'de yoğun geçen sezon sona ermeye hazırlanırken, Trabzonspor geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile karşılaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiası, bütün gece kutlama yaptı.
BU kutlama sırasında sahaya giren taraftarlar, stat zeminine zarar verince Altay maçının nerede oynanacağı gündeme geldi.
Bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapan Trabzonspor'un aldığı cevap yine merak konusu oldu.
Özellikle Trabzonspor taraftarları, "Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak? İşte yanıtı...
Trabzonspor - Altay maçı nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının 15 Mayıs Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu.
Ayrıca bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programı şu şekilde:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe - Beşiktaş
16.00 Trabzonspor - Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor 19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor