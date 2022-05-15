Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen İzmir ekibi Altay'ı ağırladı.

Mücadele düşük tempoda başladı ve öyle devam etti. Karşılaşmanın 19. dakikasında Altay'da İbrahim topu kendi ağlarına gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

İlk yarıda iki takım da rakip kalede pozisyonlar üretse de başka gol olmadı ve Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha yüksek tempoda devam etti. 69. dakikada Altay'da Martin Rodriguez, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 83. dakikasına Nwakaeme Trabzonspor'un kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavilileri karşılaşmadan 3 puanı alarak, puanını 81'e yükseltti.