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    Trabzonspor, Altay'ı son dakikalarda gelen golle yendi

    Trabzonspor, Altay'ı son dakikalarda gelen golle yendi

    Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Altay'ı son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 22:02
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    Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altay, Trabzonspor'u konuk etti.

    Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 33. dakikada Cebrail Karayel'den geldi.

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    LİDER PUANINI 45'E ÇIKARDI

    Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 45 puanla liderliğini sürdürdü. 11 maçtır galibiyet alamayan Altay ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

    Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Altay ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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