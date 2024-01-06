Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında kazandı Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Burak Şeker'in düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda seyircisiz bir şekilde oynanan müsabakada kazanan ilk yarıda bulduğu tek gole konuk ekip Trabzonspor oldu.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca kaydetti.

Trabzonspor, son 3 deplasman maçını kazandı

Bordo-mavili ekip, ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda Gaziantep FK, İstanbulspor ve Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. Evinde ise Başakşehir'le berabere kaldı.

Başkent ekibi ise ligde 5 maç sonra kaybetti. Ankaragücü bu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Ankaragücü, 20 puanda kaldı

Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 33'e çıkardı ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Alanyaspor ile karşılaşacak.