Trabzonspor, Antalya deplasmanında mağlup oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor, 24. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle öne geçerken, 34'te Fredy penaltıdan eşitliği getirdi. 73'te kendi filelerini havalandıran Dorukhan Toköz skoru belirledi.





27 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 21 yaparken, Trabzonspor 39 puanda kaldı ve bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ligdeki 27 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.



