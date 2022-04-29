Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

Nuri Şahin yönetiminde bir seri yakalayan ve bu maçı kazanmak isteyen Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ancak Karadeniz ekibinde durum farklı.. Şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor, taraftarlarının önünde son idmanı yaptı.

Kalabalık bir taraftar grubunun önünde şampiyonluk kutlamaya başlayan Trabzonspor, 3 puanın peşinde olacak.

Zor ama bir o kadar heyecanlı geçecek olan maçın zaman ve sata bilgisi araştırılmaya başlandı.

Taraftarlar, "Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı...

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

30 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20:30’da başlayacak. Trabzonspor’un şampiyonluk maçı Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Bordo mavililer ile Antalyaspor arasında 1968-1969 sezonundan bu yana oynanan maçlarda atılan gollerde, Karadeniz temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelelerde taraftarlar, 193 gole tanıklık etti. Gollerin 127'sini Trabzonspor atarken, Akdeniz ekibi Antalyaspor ise 66 golle rakibine karşılık verdi.