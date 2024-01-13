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Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç için Antalya'ya giden bordo-mavililerin kamp kadrosu da açıklandı.