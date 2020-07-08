Trabzonspor-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Da Costa kart cezalısı. Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın da maçta oynaması beklenmiyor. Antalyaspor'da ise Podolski, Adis Jahovic, Bahador Öztürk ve Hakan Özmert kardora yer alması mümkün görünmeyen isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan Çakır

Pereira

Hüseyin Türkmen

Campi

Novak

Abdulkadir Parmak

Sosa

Ndiaye

Abülkadir Ömür

Ekuban

Sörloth ,



Antalyaspor

Boffin

Bünyamin

Nazım Sangare

Veysel

Kudryashov

Ufuk

Chico

Amilton

Mukairu

Doğukan

Gustavo