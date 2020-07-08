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Trabzonspor-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 09:17
Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Da Costa kart cezalısı. Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın da maçta oynaması beklenmiyor. Antalyaspor'da ise Podolski, Adis Jahovic, Bahador Öztürk ve Hakan Özmert kardora yer alması mümkün görünmeyen isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Pereira
Hüseyin Türkmen
Campi
Novak
Abdulkadir Parmak
Sosa
Ndiaye
Abülkadir Ömür
Ekuban
Sörloth ,
Antalyaspor
Boffin
Bünyamin
Nazım Sangare
Veysel
Kudryashov
Ufuk
Chico
Amilton
Mukairu
Doğukan
Gustavo