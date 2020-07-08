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    Trabzonspor-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 09:17
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    Trabzonspor-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da Da Costa kart cezalısı. Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın da maçta oynaması beklenmiyor. Antalyaspor'da ise Podolski, Adis Jahovic, Bahador Öztürk ve Hakan Özmert kardora yer alması mümkün görünmeyen isimler.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Uğurcan Çakır
    Pereira
    Hüseyin Türkmen
    Campi
    Novak
    Abdulkadir Parmak
    Sosa
    Ndiaye
    Abülkadir Ömür
    Ekuban
    Sörloth ,

    Antalyaspor
    Boffin
    Bünyamin
    Nazım Sangare
    Veysel
    Kudryashov
    Ufuk
    Chico
    Amilton
    Mukairu
    Doğukan
    Gustavo

    Trabzonspor-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri #1

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