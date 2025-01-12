Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.
Akyazı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililerde Arif Boşluk ve Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Thalisson, Güray, Petrusenko, Kaluzinski, van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış