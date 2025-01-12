Trabzonspor, Antalyaspor'a 5 attı

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 19. hafta mücadelesinde Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Alex de Souza’nın çalıştırdığı Antalyaspor, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Trabzonspor, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR, 5 GOLLE KAZANDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ile 70. dakikada Muhammed Cham attı.

MALHEIRO VE VISCA YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'da 13. golüne ulaşan Banza, Süper Lig'de ilk kez bir maçın açılış golünü attı. 23 yaşındaki Malheiro ise kariyerinde ilk kez bir maç hat-trick yaptı.

Trabzonspor'da karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Edin Visca oldu. Visca, atılan ilk üç golde de asisti yapan isim oldu.

CHAM SAKATLANDI

Bordo-mavililerde dördüncü golü atan Muhammed Cham, sakatlandı ve 74. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Trabzonspor'da Cham yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR, İLK KEZ 5 GOL ATTI

Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Antalyaspor'a 5 gol atmış oldu.

ANTALYASPOR, 21 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 22 puana yükseldi. Antalyaspor, 21 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin gelecek haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak.