Trabzonspor, Antalyaspor'la berabere kaldı Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan ve karşılıklı gollere sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, ilk yarıyı önde bitirdi

Trabzonspor, henüz 2. dakikada Taxiarchis Fountas ile 1-0 öne geçti. Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor karşısında atan Yunan futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golüne imza attı.

Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Jehezkel, skoru belirledi

Antalyaspor, Sagiv Jehezkel ile 68. dakikada skoru eşitledi. Bu dakikada soldan gelen ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Jehezkel, kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Trabzonspor, 2 maç sonra puan bıraktı

Antalyaspor maçına kadar Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kazanan Trabzonspor'un bu serisi Antalya karşısındaki beraberliğin ardından sona erdi.

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Trabzonspor, iki maç sonra ise puan kaybı yaşadı.

Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3. maçı da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Haftaya bordo-mavililer, Galatasaray'ı konuk edecek

Trabzonspor, ligde 37 puana yükseldi. Antalyaspor, puanını 29 yaptı.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.