Trabzonspor, Avrupa manşetlerinde

Bordo-mavililer sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer 38 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1 puanın şampiyonluk için yeteceği karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında Bordo Mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.

Kicker: 12 yıl sonra bir ilk

Almanya'dan Kicker, türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımının şampiyon olamadığına vurgu yaptı. Haberde "2010'dan beri zirve ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, Türkiye şampiyonu" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe 'nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerine yer verildi.

Marca: Trabzonspor tarih yazdı ve Süper Lig şampiyonu oldu

İspanyol Marca da Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı" ifadelerini kullandı.

Haberin detayında ise "Cornelius ve Tokoz'un golleri İstanbul'un hakimiyetine son veren bir başarıya imza attı. Galatasaray (22 Lig), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16) ve İstanbul Başakşehir (bir) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... ta ki Trabzon takımı hepsini şampiyon olarak yenene kadar." denildi.

Mundo Deportivo: Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon oldu

İspanyol Mundo Deportivo, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını okuyucularına aktardı.

Haberde "Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu ilan edildi. 1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası ama Kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki yirmi beşinci kupa sevinci." ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor'un türkiye'de 7. kez mutlu sona ulaştığına vurgu yapan Marcao "65 yıllık Süper Lig'de sadece İstanbul dışından iki takım lig şampiyonu oldu. Bursaspor (2009-10) ile 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 ve 2022 yıllarında Trabzonspor... Bordo Mavili kulüp Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından listede dördüncü sıradalar." ifadelerine yer verildi.

Calciomercato: Hamsik ve Gervinho, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadı

İtalyan Calciomercato ise İtalya Serie A'da daha önce forma giymiş yıldızlar Hamsik ve Gervinho'nun Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkat çekti.

Haberde "Birkaç yıl boyunca Roma ve Napoli formalarıyla şampiyon olmayı denediler ama olmadı. Sonrasında güçlerini Trabzonspor formasında birleştirdiler. Ekim ayından beri forma giyemeyen Gervinho ve Trabzonspor'la Türkiye şampiyonu olarak mezun olan Marek Hamsik'ten bahsediyoruz! Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Gervinho ve Hamsik'e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Vitor Hugo, eski RomalıBruno Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Trabzonspor tarihindeki 7. şampiyonluğunu ilan etti." ifadeleri yer aldı.

L’Equipe: Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesinde geri dönüyor

Fransa'dan L'Equipe, Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunun ardından "Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor" ifadesini kullandı. Haberde "Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor. Türkiye'nin kuzeydoğusundaki kulüp, 1984'ten bu yana ilk kez Cumartesi akşamı yedinci Türkiye ligi şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor karşısında aldıkları beraberlik sayesinde, Marek Hamsik'in takım arkadaşları artık Fenerbahçe'ye yakalanamıyor." denildi.

De Telegraaf: Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon

Hollanda'dan De Telegraaf, Bordo Mavililerin 38 yıl sonra gelen zaferini "Trabzonspor, Stefano Dernswil ile 38 yıl sonra şampiyon" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberin detayında "1984'ten bu yana ilk kez Trabzonspor'da bir Türkiye şampiyonluğu kutlanıyor. Trabzonspor, 1976'dan 1984'e kadar altı şampiyonluk kazandı. 38 yıl sonra yeniden şampiyonluk geldi." ifadeleri kullanıldı.