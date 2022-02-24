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    Trabzonspor, Avrupa'nın en farklı lig lideri

    Trabzonspor, Avrupa'nın en farklı lig lideri

    Konyaspor’un 14 puan önündeki Trabzonspor; Avrupa’nın 11 önemli ligi arasında, hemen arkasındaki rakibine en çok fark atan lider. Bordo-mavilileri, Fransız devi PSG (13) takip ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:33
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    Erteleme maçında Konyaspor’un Başakşehir’e yenilmesiyle Trabzonspor, en yakın rakibiyle 14 puanlık farkı korudu.

    Süper Lig tarihinde 26. haftalar itibarıyla en yüksek puan farkıyla zirvede bulunan ekip olan Fırtına, Avrupa’nın da tartışmasız lideri! Öyle ki bordo-mavililer, Avrupa’nın 11 önemli ligi arasında hemen arkasındaki rakibine en çok puan farkı atan takım.

    Trabzonspor’u bu alanda Fransa Ligue 1’den PSG takip ediyor. 59 puandaki Paris devi, Cengiz Ünder’li Marsilya’nın 13 puan önünde bulunuyor.

    Üçüncü sırada ise Yunanistan’dan Olympiakos var. Kırmızı-beyazlılar da 59 puanda ve onların hemen arkasındaki ikinci PAOK’un da 48 puanı var.

    Trabzonspor, Avrupa nın en farklı lig lideri #1

    ÇİFTE REKOR PEŞİNDE

    Bu sezon rakamları altüst eden ve tüm rakipleriyle eşi benzeri görülmemiş fark yapan Trabzonspor’un önünde 12 maç ve alınabilecek 36 puan daha var. Lider, toplamda 82 puanın üstüne çıkarsa kulüp rekoru kıracak. 93’ü geçmesi halinde ise Süper Lig’in en yüksek puanlı şampiyonu olacak.

    Trabzonspor, Avrupa nın en farklı lig lideri #2

    SÜPER LİG

    1. Trabzonspor 26 maç - 63 puan

    2. Konyaspor 25 maç - 49 puan

    FRANSA

    1. PSG 25 maç - 59 puan

    2. Marsilya 25 maç - 46 puan

    YUNANİSTAN

    1. Olympiakos 23 maç - 59 puan

    2. PAOK 23 maç - 48 puan

    İSPANYA

    1. Real Madrid 25 maç - 57 puan

    2. Sevilla 25 maç - 51 puan

    ALMANYA

    1. Bayern Münih 23 maç - 55 puan

    2. Borussia Dortmund 23 maç - 49 puan

    BELÇİKA

    1. Union Saint-Gilloise 28 maç - 60 puan

    2. Club Brugge 28 maç - 54 puan

    PORTEKİZ

    1. Porto 23 maç - 63 puan

    2. Sporting 23 maç - 57 puan

    HOLLANDA

    1. Ajax 23 maç - 57 puan

    2. PSV 23 maç - 52 puan

    İNGİLTERE

    1. Manchester City 26 maç - 63 puan

    2. Liverpool 26 maç - 60 puan

    İSKOÇYA

    1. Celtic 27 maç - 66 puan

    2. Rangers 27 maç - 63 puan

    İTALYA

    1. Milan 26 maç - 56 puan

    2. Inter 25 maç - 54 puan


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