Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıktı Trabzonspor'un, Bankalar Birliği anlaşmasından tüm borcu ödeyerek çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi

Bankalar Birliği çıkmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a müjdeli haber geldi.

Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp oldu.

2.7 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILDI

Ertuğrul Doğan yönetimi, toplamda 2.7 milyar TL ödeme yaparak Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı.

Tüm borcunu kapatan Trabzonspor'un önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

16 EYLÜL'DE AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı. Futbol AŞ olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır." sözlerini sarf etmişti.