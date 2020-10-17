Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-1 Başakşehir

39' Baker'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kamil Ahmet yerden bir şutla şansını denedi ama top Epureanu'dan geri döndü.

33' Visca'nın pasında sağ kanatta topu alan Rafael arka direkteki Deniz'i düşündü ama uzun pasında top auta çıktı.

32' Gol... Trabzonspor 0-1 Başakşehir (İrfan Can)

28' Sağ kanattan son çizgiye inen Diabate, ortasını yapmak isterken topu oyun alanı içinde tutamadı. Aut...

25' Visca'nın pasında sağ kanatta topu alan Caiçara bekletmeden topu içeri çevirdi ama penaltı noktası üzerinde Kamil Ahmet topu karşıladı ve taca gönderdi.

19' Başakşehir bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı. Trabzonspor topu üçüncü bölgeye taşımakta güçlük çekiyor.

16' Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sefa'nın vuruşunda top Mert'te kaldı.

9' Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta Afobe penaltı noktası üzerinde yükselip kafa vuruşunu yaptı ama Mert üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.

7' Baker'ın şutunda Mert Günok topu son anda kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...

Trabzonspor, lige iyi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Başakşehir'i evinde ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken, karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, K. Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, A. Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Rafael, Visca, Deniz Türüç, İrfan Can, Demba Ba