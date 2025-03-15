Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında üç puanı kaptı

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 28. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Başakşehir ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım bordo-mavililer, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy attı.

UĞURCAN, PENALTI KURTARDI

Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir, Deniz Türüç'ün 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FATİH TEKKE, İLK MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.

DEPLASMANDAKİ İLK GALİBİYET

Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıllık aranın ardından ligde deplasmanda ilk kez kazandı.

Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etmişti.

BAŞAKŞEHİR, ART ARDA İKİNCİ KEZ YENİLDİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir, 36 puanda kaldı.

TRABZONSPOR, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.