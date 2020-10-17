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Trabzonspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 17:52
- Güncelleme : 17.10.2020 - 17:52
Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...
Trabzonspor, lige iyi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Başakşehir'i evinde ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken, karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, K. Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, A. Ömür, Diabate, Afobe
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Rafael, Visca, Deniz Türüç, İrfan Can, Demba Ba