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Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 08:41
Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...
Trabzonspor, lige iyi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Başakşehir'i evinde ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken, karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Vitor Hugo
Edgar Ie
Marlon
Abdulkadir Parmak
Baker
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Afobe
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Mahmut
Aleksic
Visca
Chadli
Demba Ba
Crivelli