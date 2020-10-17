Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.76
-1.78%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 08:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...

    Trabzonspor, lige iyi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Başakşehir'i evinde ağırlayacak.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken, karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Pereira
    Vitor Hugo
    Edgar Ie
    Marlon
    Abdulkadir Parmak
    Baker
    Abdülkadir Ömür
    Ekuban
    Nwakaeme
    Afobe

    Başakşehir

    Mert
    Caiçara
    Ponck
    Epureanu
    Hasan Ali
    Mahmut
    Aleksic
    Visca
    Chadli
    Demba Ba
    Crivelli

    Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11 leri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir