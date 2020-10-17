Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı

Pentagon, S-400 kullanımı için Türkiye'yi kınadı

Cebimdeki paramı her gün ikiye katlıyorum!

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti

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Gence'ye düzenlenen saldırı sonrası olay yerinde bir ailenin fotoğrafları çıktı

İç Haber 11