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- Trabzonspor, Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
Trabzonspor, Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 20:53
- Güncelleme : 25.12.2021 - 21:02
Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, evinde Başakşehir'i ağırladı.
Müthiş taraftar desteğiyle maça başlayan bordo-mavililer, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.
Bordo-mavililer rakip kalede tehlike yaratsa da iki topu direkten döndü ve ilk yarıda gol atmayı başaramadı.
Başakşehir de ürettiği pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
TRABZONSPOR REKOR KIRDI
Trabzonspor, ikinci yarıya da baskılı başlasa da Başakşehir bordo-mavililerin kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti
Maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor, bu sezon 19. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında 1 puan alarakSüper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçti.
Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordo-mavililer, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.