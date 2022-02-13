Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor galibiyetinin kazanılan bir maç olduğunu, şampiyonluk için daha çok karşılaşma olduğunu hatırlattı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında en yakın rakibi Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor'u tebrik ederek, geldikleri noktanın tesadüf olmadığını oynadıkları futbolla gösterdiklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken - VİDEO

"İLK DÖRT TAKIMIN PERFORMANSI DERS NİTELİĞİNDE"

Konyaspor'u, Anadolu futbolundaki gelişmenin birisi olarak gördüğünü ifade eden Ağaoğlu, "Zaten lig sıralamasına bakarsak ilk dört sıradaki takım bu sene ekonomik anlamda dar bütçe ile neler yapılabileceğini, nasıl bir performans sergilenebileceği konusunda eminim ki tüm ülkeye ders niteliğinde bir performans ortaya koydular. Bütün takımları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ERKEN"

Ağaoğlu, galibiyette emeği geçen futbolcular, teknik heyet ve taraftarı da tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Ben uzun süredir böylesine taraftarın coşkulu olduğu bir maç izlememiştim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Stadı tıklım tıklım doldurarak 90 dakika boyunca oyuncularımızla mücadeleyi hiç bırakmadılar. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Önümüzde Alanya ve Kayserispor maçları var. 9. hafta Fenerbahçe ile oynayacağız. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben buna kesinlikle katılmıyorum. Lig devam ediyor Konyaspor'un da şansı devam ediyor. Arkadan gelen takımlarında şansları devam ediyor. Geride kalan 14 hafta ve alınacak 42 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl bir ciddiyetle geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz lazım. Sadece bir maç kazandık ve çok önemli bir rakiple oynadık. Önemli bir üç puan aldık ama sadece bir maç oynadık ve üç puan aldık. Bundan sonra maç maç yolumuza devam edeceğiz. Ligin sonu geldiğinde Allah nasip eder de ipi önde göğüslersek o zaman tabi ki daha farklı şeyleri konuşuruz. Ama ben özellikle Konyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Başakşehir'in ortaya koymuş olduğu performanstan Türk futbolunun çok büyük dersler çıkarması gerektiğine inanıyorum."





"BU BİR EKİP ÇALIŞMASI"

Yaptıkları transferlerin başarıya olan etkisine değinen Ağaoğlu, yaklaşık 1 yıldır çok önce ve detaylı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

İzleme ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetimin transfer konusunda en ekonomik ve en verim alınabilecek oyuncuları ön plana aldığını anlatan Ahmet Ağaoğlu, "Bu bir ekip çalışması. Eğer bunu bir başkanla, bir yöneticiyle, hocayla veya üç oyuncu ile sınırlamaya kalkarsanız hayatınızın hatasını yaparsınız. İyi gidiyoruz Allah'a şükür. Planladığımız gibi gidiyoruz. Ama planlama da bir iki kişinin düşüncesine sığdırılarak bir şey değil. Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. İşin güzel tarafı hiç kimse 'bu işi en iyi ben biliyorum' demiyor. Bilen bilmeyene yardım ediyor, bilen bilmeyenin boşluğunu dolduruyor. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de bütçe planlaması." diye konuştu.

"NWAKAEME HER GEÇEN GÜN KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR"

Nwakaeme'nin maçın ikinci golünde yaptığı asisti değerlendiren Ağağoğlu, "Nwakaeme her geçen gün kendisini geliştiriyor. Bugün ikinci golde yapmış olduğu hareketlerle yaptığı asist bana göre dünyada eşine, benzerine kolay kolay rastlanmayacak bir pozisyon. Öyle tahmin ediyorum ki çok uzun süre jeneriklerde kalacak bir asist yaptı." dedi.

HAYATINI KAYBEDEN TARAFTAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ahmet Ağaoğlu, tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'a da rahmet dileyerek, "Başımız sağ olsun. Trabzonspor taraftarı çok farklı bir profil. Takımı için canını hiçe sayan insanların oluşturmuş olduğu bir taraftar kitlemiz var. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü. Galibiyeti gölgede bıraktı. Allah rahmet eylesin üzüntümüz büyük." ifadesini kullandı.