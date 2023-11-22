Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 2010-2011 şampiyonu biziz Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tartışmalı sezona atıfta bulunarak, "Ekonomik sorunlarımız ve şampiyonluk yarışımız olsa da 2010-11’i unutmadık. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur” dedi.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki 2010-2011 krizi devam ediyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2010-11 sezonunun şampiyonunun kendileri olduğunu ileri sürdü.

İstanbul’da, akşam yemeğinde yüzlerce taraftar ile bir araya gelen Trabzonspor başkanı, 2010-11’i unutmadıklarını söyledi.

"Fenerbahçe maçının hakeminin hakemliği bitti"

Başkan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Gücü yeten loca alsın. Her bir liraya ihtiyacımız var. Her alanda mücadele veriyoruz. İstanbul’daki Fenerbahçe maçında hakem maçı herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakemin hakemliği bitti.

"2010-2011 kupası ne zaman yerine konacak?"

Bir taraftarın, "Müzemizde 2010-11 kupasının yeri boş, o kupa ne zaman yerine konacak?" sorusu üzerine Trabzonspor Başkanı, “Biz bu davadan vazgeçmedik. Şampiyonluğu elde ettik ancak o sezonu unutmadık. 2010-11 sezonunun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor’dur.” dedi.