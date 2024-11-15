Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bir destek de Mardin'den

Mardin Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Trabzonspor’un son dönemde saha sonuçlarında zorluklar yaşamasına rağmen, Başkan Ertuğrul Doğan’ın finansal yapılandırmada attığı önemli adımları övgüyle karşıladıklarını belirtti.
Aydın, "Bankalar Birliği’nden Trabzonspor’u çıkartmak, kulübümüz için şampiyonluk kadar kıymetli bir adımdır." ifadelerini kullandı.
PROJELERE DİKKAT ÇEKTİ
Aydın, Başkan Doğan’ın liderliğinde yürütülen projelere de dikkat çekerek şunları ekledi:
Kartal Projesi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin mülk alanının genişletilmesi, Trabzon’da yapılacak benzin istasyonu yatırımı, İstanbul’da planlanan üç ayrı arsa projesi ve Kolej projesi, Trabzonspor’un geleceği için büyük önem taşıyan hamlelerdir. Bu sebeple Mardin Trabzonsporlular Derneği olarak, 37 delegemizle birlikte Başkan Ertuğrul Doğan’ın arkasında duruyor, desteğimizi tam anlamıyla sürdürüyoruz.
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