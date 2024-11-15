Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bir destek de Mardin'den

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Mardin Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Trabzonspor’un son dönemde saha sonuçlarında zorluklar yaşamasına rağmen, Başkan Ertuğrul Doğan’ın finansal yapılandırmada attığı önemli adımları övgüyle karşıladıklarını belirtti.

Aydın, "Bankalar Birliği’nden Trabzonspor’u çıkartmak, kulübümüz için şampiyonluk kadar kıymetli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

PROJELERE DİKKAT ÇEKTİ

Aydın, Başkan Doğan’ın liderliğinde yürütülen projelere de dikkat çekerek şunları ekledi: