Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması Uğurcan Çakır'ın transferine dair açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı kaleciyi Türkiye'den bir takıma satmayacaklarını yineledi.

ensonhaber.com

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için bir açıklama daha geldi.

TRT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, adı Galatasaray'la anılan Uğurcan Çakır'ı Türkiye'den bir takıma göndermeyeceklerini ifade etti.

"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz"

"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz" diyen Doğan, "Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de. Öyle bir Trabzonsporlu. Uğurcan'ın şu anki tek konsantrasyonu Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Avrupa istisnası

Uğurcan Çakır'ı Avrupa'ya gönderebileceklerini dile getiren Doğan, "Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir" şeklinde konuştu.