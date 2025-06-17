Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Doğan, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili de açıklama yaptı.

Doğan, Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili yardımcı olacaklarını bir kez daha yineledi.

"HERHANGİ BİR KULÜPTEN GELEN RESMİ TEKLİF YOK"

Bordo-mavili ekibin başkanı Doğan, daha sonra ise Uğurcan'a şu anda herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmediğini belirtti.

Doğan, açıklamasında "Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur." ifadelerini kullandı.