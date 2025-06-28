Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Fenerbahçe'ye gideceği iddiası günden güne büyüyen Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den teklif gelmediğini söyleyen Doğan, "Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı." dedi.

A Spor'a konuşan Doğan, Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon euro teklif bile gelse futbolcuyu vermeyeceğini ve satmayacağını ifade etti.

Doğan ayrıca, yurt dışından gelecek teklifler için ise kapıyı tamamen kapatmadıklarını da vurguladı.

"SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK: YURT DIŞINDAN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRÜZ"

Ertuğrul Doğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konu çok ilginç bir hal aldı. Ben çok açık konuşan biriyim. Söylediklerimin neden anlaşılmadığını anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Bizim kaptanımız, kardeşimiz. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse düşünürüz."

"FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO VERSE DE SATMAYACAĞIM"

"Uğurcan'ın 'ben gitmek istiyorum' diye bir teklifi olmadı. Uğurcan'ın bir Avrupa hayali olduğunu ve yurt dışından bazı takımlarla görüştüğünü söyledi. Ben de bu konuda kendisine yardımcı olacağımızı söyledik. Yurt içinden Uğurcan için herhangi bir teklif almadık. Fenerbahçe 20 milyon Euro da verse satmayacağım. Türkiye'den herhangi bir takımdan Uğurcan için teklif almadık."

"BİZİ KİMSE RAHATSIZ ETMESİN"

"Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır."

YALANLAR DEVAM EDERSE ORANTISIZ GÜÇ KULLANACAĞIZ…