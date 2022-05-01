Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.501
-0.09%
BTXN Coin
18.39
-6.17%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Trabzonspor bayrağı, İstanbul Boğazı'nda

    Trabzonspor bayrağı, İstanbul Boğazı'nda

    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerin bayrağı İstanbul Boğazı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
    • 01.05.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

    Şampiyonluk maçına çıkan bordo-mavililer, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı ve 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

    38 yıllık özlemi dindiren Fırtına, şampiyonluğu ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutladı.

    Trabzonspor bayrağı, İstanbul Boğazı nda #1

    Şampiyonun bayrağı İstanbul Boğazı'nda

    Her sene Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağı İstanbul Boğazı'nda boy gösterir.

    Bu sene de şampiyon Trabzonspor'un bayrağı İstanbul'un göbeğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

    Trabzonspor bayrağı, İstanbul Boğazı nda #2

    Trabzonspor bayrağı, İstanbul Boğazı nda #3


    İlginizi Çekebilir

    Malatya'da bıçaklı satırlı kavga
    3. Sayfa

    Malatya'da bıçaklı satırlı kavga

    Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı
    Futbol

    Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Görüş Bildir