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    Trabzonspor bayrağına saldıran Rambo Okan yakalandı

    Trabzonspor bayrağına saldıran Rambo Okan yakalandı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.
    • 11.05.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:58
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    Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi.

    Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

    Trabzonspor bayrağına saldıran Rambo Okan yakalandı #1

    Daha önce de yakalandı

    "Rambo Okan", bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

    Cezai ehliyeti bulunmayan Rambo Okan, sık sık buna benzer çıkışlarıyla haber oluyor.

    Trabzonspor bayrağına saldıran Rambo Okan yakalandı #2

    Trabzonspor bayrağına saldıran Rambo Okan yakalandı #3


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