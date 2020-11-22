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- Trabzonspor-BB Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor-BB Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 22.11.2020 - 11:59
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Muhammet Taha'nın yanı sıra Yusuf Sarı ile Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan İbrahim Akdağ'ın yanı sıra cezalı Armando Sadiku forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR
Uğurcan
Pereira
Vitor Hugo
Edgar Ie
Marlon
Flavio
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Caleb Ekuban
Nwakaeme
Afobe
ERZURUMSPOR
Farnolle
Murat Uçar
Hasan Hatipoğlu
Arturo Mina
Mücahit Albayrak
Boumal
Ibrahim Sissoko
Mitchell Donald
Novikovas
Emrah Başsan
Ricardo Gomes