Trabzonspor-BB Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Muhammet Taha'nın yanı sıra Yusuf Sarı ile Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan İbrahim Akdağ'ın yanı sıra cezalı Armando Sadiku forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR

Uğurcan

Pereira

Vitor Hugo

Edgar Ie

Marlon

Flavio

Abdulkadir Parmak

Abdülkadir Ömür

Caleb Ekuban

Nwakaeme

Afobe

ERZURUMSPOR

Farnolle

Murat Uçar

Hasan Hatipoğlu

Arturo Mina

Mücahit Albayrak

Boumal

Ibrahim Sissoko

Mitchell Donald

Novikovas

Emrah Başsan

Ricardo Gomes