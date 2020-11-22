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    Trabzonspor-BB Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 11:59
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    Trabzonspor-BB Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Muhammet Taha'nın yanı sıra Yusuf Sarı ile Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan İbrahim Akdağ'ın yanı sıra cezalı Armando Sadiku forma giyemeyecek.

    TRABZONSPOR
    Uğurcan
    Pereira
    Vitor Hugo
    Edgar Ie
    Marlon
    Flavio
    Abdulkadir Parmak
    Abdülkadir Ömür
    Caleb Ekuban
    Nwakaeme
    Afobe

    ERZURUMSPOR
    Farnolle
    Murat Uçar
    Hasan Hatipoğlu
    Arturo Mina
    Mücahit Albayrak
    Boumal
    Ibrahim Sissoko
    Mitchell Donald
    Novikovas
    Emrah Başsan
    Ricardo Gomes

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