Trabzonspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzon'da karşı karşıya geliyor.

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23' Sol kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp yay üzerinde ki Josef'te kaldı. Onun etkisiz vuruşu yandan auta gitti.

18' Trabzonspor'da Visca sağ kanattan ceza sahasına hızla taşıdığı topu içeriye ortaladı ancak top yandan auta gitti.

13' Rachid Ghezzal'ın pasıyla soldan son çizgiye inen Rıdvan Yılmaz yerden içeriye sert bir orta gönderdi ancak Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

11' Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile Abdülkadir ceza yayı üzerinde verkaça girdi ancak ikili anlaşamayınca top kaybı geldi.

5' Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rachid Ghezzal sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi ancak top az farkla üstten auta gitti.

4' Beşiktaş'ta Josef savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi'yi düşündü ancak savunma araya girdi.

2' Derbide ilk atak Beşiktaş'tan geldi. Sol kanattan Rıdvan son çizgiye inip ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi, korner.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismeal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30 başlayan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi