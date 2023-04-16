Trabzonspor - Beşiktaş - CANLI SKOR Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Beşiktaş

42' Beşiktaş'ta Romain Saiss sarı kart gördü.

38' Bakasetas, savunma arkasına hareketlenen Markovic'e uzun bir pas göndermek istedi. Top, kaleci Mert'te kaldı.

28' Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen sarı kart gördü.

24' Sol kanattan çizgiye inen Masuaku'nun ortası, Aboubakar'ın uzağında kaldı.

17' Masuaku, ceza alanındaki Aboubakar'a ortaladı. Top doğrudan auta gitti.

15' Bakasetas'ın kullandığı kornerde Maxi Gomez kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

13' Omar Colley, sol kanattaki Redmond'a uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

12' Sol çaprazdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti

9' Uğurcan savunma arkasına hareketlenmek isteyen Abdülkadir Ömür'ü düşündü. Top doğrudan rakip kaleci Mert'e gitti.

6' Bu kez de Bruno Peres sağ kanattan çizgiye indi ve ortaladı. Masuaku'nun müdahalesinde top son olarak Peres'ten sekip auta çıktı.

5' Sağ kanattan çizgiye inmek isteyen Ghezzal, Bakasetas'tan kurtulamadı. Top kornere çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar