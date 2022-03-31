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    Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük

    Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük

    Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 13:27
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    Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. 31. haftanın heyecanla beklenen maçı ise Trabzonspor-Beşiktaş derbisi...

    Lider Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

    2 NİSAN CUMARTESİ

    • Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
    • Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
    • Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
    • Altay-Antalyaspor: Yasin Kol

    Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük #1

    3 NİSAN PAZAR

    • Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
    • Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
    • Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler

    Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük #2

    4 NİSAN PAZARTESİ

    • Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
    • Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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