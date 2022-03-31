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- Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük
Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 12:35
- Güncelleme : 31.03.2022 - 13:27
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. 31. haftanın heyecanla beklenen maçı ise Trabzonspor-Beşiktaş derbisi...
Lider Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.
2 NİSAN CUMARTESİ
- Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
- Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
- Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
- Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
3 NİSAN PAZAR
- Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
- Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
- Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler
4 NİSAN PAZARTESİ
- Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
- Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz