Trabzonspor, Beşiktaş karşısında iki golle güldü

Haber Merkezi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakayı bordo-mavililer 2-0'lık skorla kazandı.

TRABZONSPOR, İKİ GOLLE KAZANDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 56'da Diyorakhon Khabibullaeva ile 86. dakikada Diana Lucas Msewa kaydetti.

Bordo mavililer, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

BEŞİKTAŞ, 40 PUANDA KALDI

Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 38 yaptı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin gelecek haftasında Trabzonspor, Fatih Vatanspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş, Bornova HİTAB'ı konuk edecek.