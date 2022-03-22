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    Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları

    Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 12:37
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    Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

    Bu kapsamda, ligde 70 puanla lider durumda olan Trabzonspor, 31. hafta maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

    Ligin bitimine 8 hafta kala bordo-mavililer, Beşiktaş'ı taraftarı önünde mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

    Bordo-mavili ve siyah beyazlı takımlara gönülveren futbolseverler ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak? sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları satışa çıktı mı, ne kadar? İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları...

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

    Trabzonspor - Beşiktaş maçı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

    Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 22 Mart 2022 Salı günü yani bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

    Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları #1

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

    • VIP Platinum: 3.250 TL
    • VIP Gold: 2.500 TL
    • VIP Silver: 1.750 TL
    • Batı: 750 TL
    • Doğu: 650 TL
    • Fırtına: 450 TL
    • Kale Arkası: 350 TL

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