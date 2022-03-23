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    Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:48
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    Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

    Bu kapsamda, ligde 70 puanla lider durumda olan ve şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, 31. hafta maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

    Ligin bitimine 8 hafta kala bordo-mavililer, Beşiktaş'ı taraftarı önünde mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

    Bordo-mavili ve siyah beyazlı takımlara gönülveren futbolseverler ise Trabzonspor - Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

    Öte yandan Trabzonspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatları da araştırılıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları...

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Beşiktaş maçı, 3 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

    Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

    Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

    • VIP Platinum: 3.250 TL
    • VIP Gold: 2.500 TL
    • VIP Silver: 1.750 TL
    • Batı: 750 TL
    • Doğu: 650 TL
    • Fırtına: 450 TL
    • Kale Arkası: 350 TL

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