Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman seyircisi alınmayacak Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının stada alınmama kararı verildi.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK

Toplantıda, Akyazı'da oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 250 personel görev yapacak.