Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Abdülkadir ve Ljajic'ten iyi haber geldi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu cuma günü oynanacak Ç.Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle başlayacak.

İlk haftanın en önemli maçlarından birisi de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Pazar günü Akyazı Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi sakat futbolcuların son durumları belli oldu.

ABDÜLKADİR YETİŞİYOR

Ev sahibi ekipte burun ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün koşulara başladığı ve derbide sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

Sakatlığı süren Pereira ise kadrodaki yerini alamayacak.

LJAJİC YETİŞİYOR, NKOUDOU YOK

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise uzun süredir sakat olan Adem Ljajic'ten gelen haberler, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sırbistan Milli Takımı'nın Rusya ile oynadığı Uluslar Ligi maçında forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun bordo-mavililere karşı forma giyeceği aktarıldı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou'nun ise tedavisinin sürdüğü ve ligin ilk maçında oynayamayacağı bildirildi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth,

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Necip, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic (Ljajic), Lens, Larin