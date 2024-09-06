Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam ediyor.

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından istasyonlu kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)