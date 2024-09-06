Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından istasyonlu kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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