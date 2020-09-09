Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek olan Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nasıl bir hakem?

Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek olan Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nasıl bir hakem?

2020-2021 futbol sezonunun ilk derbisi Trabzonspor-Beşiktaş maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Peki, hakem Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç hakem hakkında tüm detaylar...

Takım taraftarları heyecanla 2020-2021 sezonunun ilk haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Beşiktaş derbisini beklerken, maçlara hakemlik edecek isimler de belirlendi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında düdük çalacak hakem, ligin genç isimlerinden Ali Şansalan olacak.

ALİ ŞANSALAN'IN İLK DERBİSİ Mİ?

Daha önce 4 büyüklerin maçlarında sahalarda göremediğimiz Ali Şansalan'ın hakemliğinin duyurusunun yapılmasının ardından, 'Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan kaç yaşında ve nereli?' sorularının cevapları da merak konusu oldu.

Ali Şansalan'ı bazı taraftarlar, Denizlispor-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında Nwakaeme'yi kırmızı kartla oyundan atması ile tanırken, diğer taraftarlar da Ali Şansalan kimdir? araştırması yapıyor...

İşte Ali Şansalan'ın hayatı ve biyografisi...

ALİ ŞANSALAN KİDMİR?

Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Ali Şansalan hakkında detayları bilgileri haberimizde verdik. İşte, Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Sorularının cevapları...

ALİ ŞANSALAN, SÜPER LİG'E NE ZAMAN BAŞLADI?

Süper Lig'de 2017 yılında görev almaya başlayan Ali Şansalan, o dönemden bu yana hızlı bir yükselişle, ligde birçok maçta görev aldı. Taraftarlar tarafından da oldukça fazla merak edilip araştırılan bir isim olan Ali Şansalan hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Sorularının cevapları...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1988 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Ali Şansalan, aslen Çanakkaleli.

18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olan Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı.

2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Spor yazarları tarafından, kariyerinde Türk hakem tarihinde eşine pek rastlanılmayan şekilde hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu belirtilen Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.