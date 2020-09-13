Trabzonspor-Beşiktaş maçının 11'leri

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takım da kazanarak lige üç puanla başlamak istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynayacak karşılaşmada testi pozitif çıkan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın takımının başında sahaya çıkamayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin