Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haftanın öne çıkan Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacak.

5. haftada görev alacak diğer hakemler:

Galatasaray - Rizespor: Arda Kardeşler

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

Bodrum - Başakşehir: Zorbay Küçük

Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

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Ercan Ertan
Editör