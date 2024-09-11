Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Haftanın öne çıkan Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacak.
5. haftada görev alacak diğer hakemler:
Galatasaray - Rizespor: Arda Kardeşler
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
Bodrum - Başakşehir: Zorbay Küçük
Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış