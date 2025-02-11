Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavililerde, Başakşehir ile transfer görüşmelerinde bulunan Umut Güneş ile Iğdır FK ile transfer görüşmelerinde bulunan Serkan Asan, antrenmanda yer almadı.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.