Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda yer alan oyuncular yer almadı.

TAKTİK ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun, topla yüksek şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışması ile sona erdi.

YARIN ÇİFT ANTRENMAN YAPILACAK

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör