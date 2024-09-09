Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda yer alan oyuncular yer almadı.
TAKTİK ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI
Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oyun, topla yüksek şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışması ile sona erdi.
YARIN ÇİFT ANTRENMAN YAPILACAK
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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