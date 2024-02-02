Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ile 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi.
İdman, çift kale maçla sona erdi
Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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