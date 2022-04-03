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    Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 20:16
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    Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak.

    Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismeal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Çağdaş Altay.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi


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