Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak kritik mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Derbi heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Bardhi, Mislav Orsic, Simon Banza

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile