Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takım da kazanarak lige üç puanla başlamak istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynayacak karşılaşmada testi pozitif çıkan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın takımının başında sahaya çıkamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd (Lens), Hasic, Güven

131. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 13 Eylül günü Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 17 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 17 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti.

Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.