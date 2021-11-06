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    Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti

    Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 21:03
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 22:23
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    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

    Maça iki takım da baskılı başladı ve rakip kalede tehlike yarattı. Siyah-beyazlılar ilk yarının büyük bir bölümünde üst üste ataklar geliştirse de Uğurcan'ı geçemedi.

    İlk yarının sonlarında sahneye çıkan Abdulkadir Ömür, topu ağlara gönderdi ve Trabsonspor'u 1-0 öne geçirdi.

    Devrede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

    Trabzonspor, Beşiktaş ı 2 golle mağlup etti #1

    TRABZONSPOR 90+6'DA GOLÜ BULDU

    İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda başladı. Beraberliği arayan Beşiktaş, rakip kalede pozisyonlar üretti.

    62. dakikada sahneye çıkan Larin, Beşiktaş'a beraberliği getirdi.

    90+6'da kontra atağa çıkan Trabzonspor'da Cornelius, topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

    Mücadelenin son dakikalarında çıkan tartışmada Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.

    Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu.

    Trabzonspor, Beşiktaş ı 2 golle mağlup etti #2

    Trabzonspor, Beşiktaş ı 2 golle mağlup etti #3

    Trabzonspor, Beşiktaş ı 2 golle mağlup etti #4

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