Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda ise Belçikalı Nathan Verboomen oturacak.
Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz
TURU GEÇEN BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.
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