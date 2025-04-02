Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler
Haber Merkezi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda ise Belçikalı Nathan Verboomen oturacak.

Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz

TURU GEÇEN BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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Can Badak
Editor