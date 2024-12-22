Trabzonspor - Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek.
Akyazı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.
Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Batista Mendy, John Lundstram, Eren Elmalı, Umut Güneş, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Zdravko Dimitrov, Taulant Seferi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış