Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Boluspor ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı.

Bu kapsamda Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Trabzonspor, tek eleme usulü oynanacak olan müsabakada tur atlayan taraf olmak için mücadele edecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma şansı bulamayan oyunculara daha çok şans vermesi bekleniyor.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Trabzonspor - Boluspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Boluspor maçı, 28 Aralık 2021 Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ASPOR kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Ergin Gözütok yapacak.